Tribunale di Reggio Calabria le sfide e l' impegno del nuovo presidente Campagna | Servire la città con responsabilità e rigore

Il tribunale di Reggio Calabria si prepara a una fase di cambiamenti con la nomina di Giuseppe Campagna a nuovo presidente. La nomina verrà ufficializzata tra la fine di aprile e i primi giorni di maggio, segnando l'inizio di un mandato che si concentrerà sulla gestione delle procedure e sulla tutela della legalità nel territorio. La figura del nuovo presidente rappresenta un punto di riferimento per il funzionamento dell'istituzione giudiziaria locale.

Si apre una nuova stagione per il tribunale di Reggio Calabria con la nomina del magistrato reggino Giuseppe Campagna alla sua presidenza, incarico che sarà assunto ufficialmente tra la fine del mese e i primi giorni di maggio. Una designazione che giunge al termine di un lungo percorso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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