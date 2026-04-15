Un'iniziativa che invita a donare i propri capelli per aiutare le donne in chemio si sta diffondendo tra i partecipanti. Per contribuire, è richiesto un minimo di circa 20 centimetri di lunghezza, anche se i capelli più lunghi sono preferibili, considerando che per realizzare una parrucca servono almeno due chilogrammi di capelli. La campagna mira a raccogliere capelli che possano essere trasformati in parrucche per chi sta affrontando trattamenti contro il cancro.

"La lunghezza minima di una treccia dovrà essere circa 20 centimetri ma più lunga sarà e meglio è perché per una parrucca occorrono almeno due chilogrammi di capelli". Centimetri che fanno la differenza in chi, affrontando la durissima sfida della chemioterapia, può tornare a sorridere guardandosi allo specchio. Si chiama infatti " Un taglio che vale un sorriso " la bellissima iniziativa dall’associazione " Donne insieme - dalla tua parte ", che vuole realizzare parrucche di capelli veri da donare alle pazienti oncologiche. Si tratta di un progetto dell’associazione genovese " We care " a cui Donne insieme di Umbertide ha aderito con vero entusiasmo, tappezzando di locandine la città.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trecce contro il cancro: "Doniamo i capelli alle donne in chemio"

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