Travaglio a La7 | Meloni? Ponzia Pilata in politica estera Lei e l’Italia sono stati solo dei camerieri degli americani

Durante una trasmissione televisiva, un editorialista ha commentato la posizione del governo italiano sulla politica estera, accusando il premier di seguire una linea simile a quella di una figura storica romana, e di essere solo un esecutore delle direttive statunitensi. Ha inoltre affermato che le interferenze degli Stati Uniti nella politica italiana dovrebbero essere condannate da chiunque ricopra ruoli di governo.

“È ovvio che tutti dovrebbero condannare le interferenze americane nella politica italiana, chiunque ci sia al governo. Però bisognerebbe farlo sempre, anche quando a interferire era l’amministrazione Biden alle elezioni scorse, l’amministrazione Obama, l’amministrazione Bush, i sinedri europei che danno le pagelle ai buoni e cattivi in Europa e dicono per chi bisogna votare e per chi non bisogna votare”. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta le parole di solidarietà della segretaria del Pd Elly Schlein nei confronti della premier Giorgia Meloni, dopo gli attacchi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Meloni? Ponzia Pilata in politica estera. Lei e l’Italia sono stati solo dei camerieri degli americani” Leggi anche: Trump scarica Meloni: “Inaccettabile è lei”. E’ il fallimento della politica estera a trazione sovranista del governo italiano Leggi anche: Trump scarica Meloni: “Inaccettabile è lei”. È il fallimento della politica estera a trazione sovranista del governo italiano