Una coppia di turisti belgi si trovava sul Monte Miletto durante una notte caratterizzata da temperature molto basse e condizioni di neve e roccia. Durante l’escursione, uno dei due è caduto in un dirupo e si sono avviate le operazioni di ricerca. Le squadre di soccorso sono impegnate nel tentativo di trovare l’uomo disperso, mentre le condizioni meteo complicano le ricerche. Attualmente, proseguono le attività di recupero e indagini sul luogo.

Una notte di sforzi estremi e temperature rigide ha segnato il destino di una coppia di turisti belgi sul Monte Miletto, dove le ricerche per un uomo precipitato in un dirupo sono tuttora in corso. Mentre i soccorritori hanno già messo in sicurezza la compagna di 38 anni, la caccia all’escursionista di 40 anni prosegue tra pareti rocciose e condizioni meteorologiche ostili. L’emergenza è precipitata intorno alle 21:30 di ieri, quando la richiesta d’aiuto è arrivata dalle pendici del massiccio del Matese. La coppia, che soggiornava a Campitello Matese per una vacanza, aveva deciso nel primo pomeriggio di affrontare l’escursione verso la vetta del Miletto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia sul Miletto: uomo precipita nel buio, caccia tra neve e roccia

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