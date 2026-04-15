Traffico Roma del 15-04-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 19:30 del 15 aprile 2026, diverse zone di Roma hanno affrontato problemi di traffico causati da allagamenti. La circolazione stradale ha subito rallentamenti e blocchi in vari punti della città, influenzando gli spostamenti dei veicoli. La situazione si è verificata a causa di precipitazioni intense che hanno provocato allagamenti in alcune aree della capitale. La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti per gestire la situazione e risolvere le criticità.

Luceverde Roma Buonasera diversi disagi registrati a causa degli allagamenti a essere colpita in modo particolare la zona di Monteverde in via di Donna Olimpia fino a via Giuseppe Celani ma anche Viale dei Quattro Venti fino a via Raffaello Giovagnoli L'acqua ha invaso la strada anche in via della Stazione Aurelia fino a via dei Bevilacqua la polizia locale Inoltre è intervenuta a seguito della segnalazione di allagamenti anche in piazza Istria in via Macedonia e in via Galati all'appio Ma anche in via delle Terme di Traiano all'altezza di Colle Oppio in centro storico di anche nella zona della Stazione Re di Roma code a...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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The ‘Standard Protocol’: The Disturbing Reality of Roman Slave Women

Video The ‘Standard Protocol’: The Disturbing Reality of Roman Slave Women

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