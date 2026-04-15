Traffico Roma del 15-04-2026 ore 19 | 30

Alle ore 19:30 del 15 aprile 2026, diverse zone di Roma hanno affrontato problemi di traffico causati da allagamenti. La circolazione stradale ha subito rallentamenti e blocchi in vari punti della città, influenzando gli spostamenti dei veicoli. La situazione si è verificata a causa di precipitazioni intense che hanno provocato allagamenti in alcune aree della capitale. La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti per gestire la situazione e risolvere le criticità.

Luceverde Roma Buonasera diversi disagi registrati a causa degli allagamenti a essere colpita in modo particolare la zona di Monteverde in via di Donna Olimpia fino a via Giuseppe Celani ma anche Viale dei Quattro Venti fino a via Raffaello Giovagnoli L'acqua ha invaso la strada anche in via della Stazione Aurelia fino a via dei Bevilacqua la polizia locale Inoltre è intervenuta a seguito della segnalazione di allagamenti anche in piazza Istria in via Macedonia e in via Galati all'appio Ma anche in via delle Terme di Traiano all'altezza di Colle Oppio in centro storico di anche nella zona della Stazione Re di Roma code a...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-04-2026 ore 19:30 The ‘Standard Protocol’: The Disturbing Reality of Roman Slave Women Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori lungo via di Ponte Galeria transito a senso unico alternato all'altezza di via della Pisana lavori che... Traffico Roma del 04-02-2026 ore 19:30Luceverde Roma Bentrovati ancora problemi per incidente in uscita dalla capitale su via Pontina permangono code da via Cristoforo Colombo a Tor de'... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 11 e 12 aprile; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Macron, 15 Paesi mobilitati per la ripresa del traffico a Hormuz; Roma, weekend tra eventi e cortei: traffico a rischio e trasporti modificati. Traffico Roma del 15-04-2026 ore 18:30Luceverde Roma ben trovati molti Disagi causati dalle forti piogge che si sono abbattute sulla capitale chiusa Viale Regina Elena per la presenza di ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo sul Raccordo Anulare in ... romadailynews.it Roma ti chiama, ma senza lo stress del traffico! Prenota almeno 2 notti allo Roma camping in town e la navetta A/R per il centro è inclusa. Sì, inclusa davvero: zero costi extra, zero pensieri! Tu goditi Roma tra monumenti, musei e gelati al volo, poi tor facebook #aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com