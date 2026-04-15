Lunedì 15 aprile 2026, alle ore 18:30, si sono registrati diversi disagi nel traffico della capitale a causa delle intense piogge che si sono verificate nel pomeriggio. Le precipitazioni hanno provocato rallentamenti e congestioni in varie zone della città, con alcune strade che risultavano particolarmente interessate. La situazione ha portato a difficoltà nella circolazione e a possibili code in diversi punti strategici del centro urbano.

Luceverde Roma ben trovati molti Disagi causati dalle forti piogge che si sono abbattute sulla capitale chiusa Viale Regina Elena per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di viale dell'Università verso Piazza Galeno Per lo stesso motivo chiusa via Aurelia Antica tra via Aurelia e via di Bravetta allagamenti con disagi al traffico poi su via della Stazione Aurelia altezza via di Bevilacqua e poi su via di Donna Olimpia nei pressi di via Giuseppe Celani Per quanto riguarda il traffico sul Raccordo Anulare ci sono code in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Prenestina se sta cosa in carreggiata esterna tra...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-04-2026 ore 18:30

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