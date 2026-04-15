Il traffico a Roma il 15 aprile 2026 alle 14:30 presenta alcune criticità, secondo i dati forniti dal servizio di infomobilità. La rete stradale mostra diversi punti di congestione in diverse zone della città, mentre alcune arterie risultano più scorrevoli. Le autorità hanno reso disponibile questa informazione per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti nel pomeriggio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità condotta idrica a via Trionfale da domani è in programma una nuova fase dei lavori che comporterà modifiche alla viabilità in zona Torrevecchia in particolare è prevista dalle 8 di domani mattina La Chiusa al traffico di via Sebastiano Vinci nel tratto compreso tra Piazza Santa Maria della Pietà e via Cesare Castiglioni Per quel che riguarda il trasporto pubblico sempre da domani mattina sarà modificato il percorso di 11 linee di bussa Linea C della metropolitana sabato per lavori di rinnovo infrastrutturale è previsto lo stop ai treni in lungo la tratta giardinetti il servizio sarà assicurato dalla navetta bus mc9 le navette bus seguiranno lo stesso orario del metrò le fermate sono consultabili in dettaglio su ATAC Roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-04-2026 ore 14:30

Roma, limite 30 km/h nel centro storico

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