Traffico Roma del 15-04-2026 ore 07 | 30

Alle prime ore del 15 aprile 2026, alle 7:30, il traffico nella capitale si presenta molto intenso. Le strade principali sono congestionate e si registrano rallentamenti in diverse zone della città. Le autorità hanno segnalato traffico sostenuto in entrambe le direzioni su alcune arterie principali, con code e rallentamenti diffusi. La situazione richiede attenzione da parte degli automobilisti che si spostano in queste ore.

Luceverde Roma Bentrovati l'apertura della mattinata si presenta particolarmente impegnativa per il traffico cittadino condizionato non solo dall'intensità dei flussi nell'ora di punta ma anche dalla pioggia di queste ore partiamo da grande raccordo anulare Dov'è la situazione che ti faccio entrambe le carreggiate interna disegnavano correte la Roma Napoli e la via Ardeatina mentre su quella esterna Si procede a rilento tra via Prenestina & via Tiburtina forti rallentamenti sulla diramazione Roma sud con un km di coda tra Torrenova e di immissione sul grande raccordo anulare lentamente correre sull'intero percorso è tratto Urbano della A24...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-04-2026 ore 07:30 Chegou em Roma Saiba Como Sair do Fiumicino Rápido e Barato Traffico Roma del 07-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma dopo le festività pasquali i mezzi pesanti dalle 9 alle 14 torniamo al traffico rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che...