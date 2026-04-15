Il traffico nella regione Lazio alle 17:30 del 15 aprile 2026 mostra code e rallentamenti, soprattutto nelle zone centrali e lungo le principali arterie stradali. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da piogge e temporali che interessano gran parte della regione, influendo sulla circolazione veicolare. Sul sito di monitoraggio si segnalano congestioni e alcune strade chiuse a causa delle condizioni atmosferiche avverse.

Luceverde Lazio Buon pomeriggio piogge e temporali stanno interessando gran parte della regione Per questo la protezione civile ha emesso un allerta meteo gialla raccomandiamo quindi la guida attenta e prudente intanto segnaliamo code per un incidente sulla via Salaria all'altezza di Settebagni direzione Monterotondo si sta in fila per diversi incidenti poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Cassia Veientana e la Casilina per traffico invece troviamo rallentamenti e code a tratti tra la Roma Fiumicino e La Romanina code di un chilometro per traffico sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare sulla via...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 15-04-2026 ore 17:30

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