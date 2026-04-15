Tra Pozzi e Roghi Sulle tracce dei misteri dimenticati di Modena

Tra Pozzi e Roghi, un viaggio nella storia nascosta di Modena, porta alla luce episodi di delitti irrisolti, processi legati alla Santa Inquisizione e figure di cavalieri templari. La narrazione si snoda tra i luoghi simbolo della città, come la chiesa di San Domenico, piazza Roma, via Emilia e corso Canalgrande, rivelando aspetti meno noti e più oscuri del passato modenese.

Viaggio nella Modena nera del passato alla scoperta di misteriosi ed efferati delitti, streghe e Santa Inquisizione, cavalieri templari ed altre amenità tra la chiesa di San Domenico, piazza Roma, via Emilia, corso Canalgrande. Sarà un viaggio che vi terrà col fiato sospeso dall'inizio alla fine.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Sulle tracce dei sovrani, segreti e meraviglie della Modena EstenseRipercorriamo gli anni del Ducato attraverso i suoi protagonisti tra storia, aneddoti e curiosità.