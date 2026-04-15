Torre Annunziata un confronto per leggere i racconti sulla Flotilla e su Gaza

A Torre Annunziata si è svolto un confronto dedicato ai racconti sulla Flotilla e sulla situazione a Gaza. La missione internazionale, volta a consegnare aiuti umanitari nella Striscia, ha visto a bordo anche un politico originario di Torre del Greco. L'evento ha coinvolto diverse persone interessate a conoscere meglio i dettagli di quella che è stata una delle operazioni di solidarietà più discusse degli ultimi tempi.

Quando è partita la missione internazionale nata per portare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, su una delle imbarcazioni c’era Arturo Scotto, politico, natìo di Torre del Greco. La sua barca, chiamata Karma, divenne da subito testimone di un diario di bordo, il suo. Racconti di paure, speranze, difficoltà, vissute fianco a fianco con altri volontari. Il diario di bordo oggi è diventato un libro che i volontari di Libera del presidio di Torre Annunziata leggeranno per aprire un confronto libero, scevro da condizionamenti politici. “Essere parte di Libera significa, da sempre, scegliere da che parte stare. Significa non restare...🔗 Leggi su Anteprima24.it Notizie correlate Referendum sulla giustizia, il 9 arzo confronto pubblico a Torre AnnunziataTempo di lettura: 2 minutiA Torre Annunziata si accende il confronto sul referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Referendum sulla giustizia, il 9 marzo confronto pubblico a Torre AnnunziataTempo di lettura: 2 minutiA Torre Annunziata si accende il confronto sul referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Italia – Penso Positivo a Torre Annunziata: un progetto per prevenire le dipendenze giovanili - ANS; Torre Annunziata, Lido Azzurro: possibile ricorso al Consiglio di Stato; A Torre Annunziata successo per la IV edizione della Giornata del Mare; Torre Annunziata, la memoria che insegna: la storia di Maurizio Cerrato diventa un'opera teatrale. Il Liceo di Meta vince la sfida «Dire e Contraddire» e vola alle nazionaliIl COA di Torre Annunziata e quello di Nocera Inferiore, rappresentati da due distinte platee studentesche – il Liceo Publio Virgilio Marone di Meta (Na) ... cronachedellacampania.it Torre Annunziata, al via la Primavera culturale sulle orme di Peppino Impastato e Giancarlo SianiVolwer Lab annuncia eventi e incontri da domani fino a fine maggio: studenti protagonisti per promuovere cultura e legalità ... lostrillone.tv Il provvedimento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, è scattato a seguito di indagini condotte dai militari del NOE con il supporto tecnico dell’ARPA Campania. - facebook.com facebook