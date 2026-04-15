Torna l' acqua nei 15 comuni a secco da Venerdì Santo ma con un programma di turnazione

Dopo quasi due settimane di interventi, l'acqua è tornata in tutti e quindici i comuni colpiti dalla mancanza di approvvigionamento causata dalla frana di Roccaspinalveti. A partire da Venerdì Santo, il servizio idrico è stato ripristinato, anche se sarà gestito attraverso un sistema di turnazioni. La ripresa è stata comunicata ufficialmente alle autorità e ai cittadini interessati.

Ci sono volute quasi due settimane di lavoro, ma finalmente l'acqua è tornata in tutti i 15 comuni rimasti a secco a causa della frana di Roccaspinalveti. Ne dà notizia la Sasi, società che gestisce servizio idrico e depurazione di 87 Comuni della Provincia di Chieti.Tirano così un sospiro di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Guasto all’acquedotto dopo gli smottamenti: 15 comuni della provincia restano senz'acqua il Venerdì santoUn intervento urgente di riparazione all'adduttrice principale dell'acquedotto Sinello del comune di Roccaspinalveti ha determinato l'interruzione... Acqua a secco: 21 comuni del Chietino sotto pressioneUna settimana di razionamento idrico si prepara a colpire 21 comuni della provincia di Chieti, con interruzioni programmate che porteranno i... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nove dei 15 comuni rimasti a secco a causa della frana di Venerdì Santo tornano ad avere l'acqua: gli aggiornamenti; Nove dei 15 comuni rimasti a secco a causa della frana di Venerdì Santo tornano ad avere l'acqua: gli aggiornamenti; Stop all'acqua per 2 giorni, scendono a 19 i comuni coinvolti: le ultime indicazioni prima del maxi intervento [VIDEO]; Il film, la processione, l’influencer: quei segnali di rinascita cristiana nei Paesi Baschi. Venerdì Santo: la Passione di CristoIl Venerdì Santo è uno dei momenti più intensi e solenni del calendario cristiano. Collocato tra il Giovedì Santo e la Pasqua, ricorda la morte di Gesù sulla croce e rappresenta il cuore della ... quotidiano.net Storica processione, tutto pronto per la Festa Bella del Venerdì SantoTorna la rievocazione dei momenti salienti della Passione di Cristo con la storica processione di figuranti in costume: a Casalguidi tutto è pronto per il pomeriggio del 3 aprile, giorno del Venerdì ... lanazione.it Bella Sicilia. . La tradizione continua in questo borgo siciliano Il Venerdì Santo di Militello Rosmarino: Tra Maddalene, Giudei e la Gloria del Risorto Voci dal Cuore: Interviste esclusive e filmati immersivi che vi faranno vivere la tradizione come se foste lì, tra i vi - facebook.com facebook