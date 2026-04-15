Torna il maltempo con piogge e temporali a Reggio Calabria e provincia | diramata l' allerta gialla

Il maltempo torna a interessare Reggio Calabria e la provincia, con piogge e temporali isolati. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche, che ha portato alla diffusione di un'allerta gialla. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza, mentre si registrano precipitazioni di varia intensità nella zona. La presenza di piogge intense ha causato disagi e rallentamenti nelle attività quotidiane.

Colpa di coda dell'inverno anche sulla Calabria. Su Reggio e l'intera provincia torna il maltempo con piogge e temporali isolati. La Protezione civile regionale ha diramato dalla mezzanotte di stasera, fino alle ore 24 di domani, giovedì 16 aprile, un avviso di criticità con allerta gialla.Sul.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Meteo - MALTEMPO IN CALABRIA, CONFERMATA L'ALLERTA ROSSA

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