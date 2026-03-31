Durante la fiera Cosmoprof Worldwide Bologna, svoltasi dal 26 al 29 marzo 2026 nel quartiere fieristico di Bologna, sono stati presentati i prodotti beauty considerati i migliori del 2025 dagli esperti del settore. Oltre alle esposizioni di prodotti, l’evento ha ospitato talk, tavole rotonde ed altri incontri dedicati alle novità e alle tendenze nel campo della bellezza.

Non solo prodotti beauty a Cosmoprof Worldwide Bologna. La fiera della bellezza, andata a scena nel quartiere fieristico del capoluogo emiliano dal 26 al 29 marzo 2026, ha fatto da palco a tanti talk, tavole rotonde ed eventi. Tra questi il Premio Imagine dei Profumieri che, organizzato dalla rivista trade Imagine del gruppo Cairo RCS, rappresenta il primo beauty award in cui ad assegnare i premi sono i protagonisti del settore, ovvero buyer, titolari di profumerie e addetti alla vendita. Così, sul palco di The Cosmetics Stage nel Padiglione 36 di Cosmoprof Worldwide Bologna, lo scorso 26 marzo sono stati annunciati i vincitori delle sette categorie del Premio Imagine dei Profumieri che quest’anno è giunto alla sua quarta edizione. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Questi sono i migliori prodotti beauty del 2025 secondo gli esperti

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