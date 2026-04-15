In occasione del suo 76° compleanno, Flavio Briatore ha ricevuto una dedica particolare da parte dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci. La frase, condivisa sui social, dice:

Flavio Briatore compie 76 anni e riceve una dedica sorprendente e che fa sorridere: quella dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci. “ Ti sopporto da 20 anni ” è la frase che ha attirato subito l’attenzione, diventando virale sui social, ma dietro l’ironia si nasconde un rapporto complesso ma ancora molto solido. Come se non bastasse tutto ciò, a rendere il momento ancora più significativo è stato anche il messaggio del figlio Nathan Falco Briatore, semplice ma pieno di affetto nei confronti del papà. Il compleanno di Flavio Briatore, nato nel 1950 e oggi figura centrale tra imprenditoria, televisione e Formula 1, è stato celebrato con numerosi messaggi pubblici, dove tra questi quello che ha colpito di più è arrivato proprio da Elisabetta Gregoraci.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Ti sopporto da 20 anni”: la dedica di Elisabetta Gregoraci a Flavio Briatore per il compleanno spiazza tutti

Elisabetta Gregoraci, la speciale e dolce dedica a Flavio BriatoreElisabetta Gregoraci, la speciale e dolce dedica al papà di suo figlio, Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci ha sempre avuto un talento speciale:...

Leggi anche: Elisabetta Gregoraci: compleanno in abito lingerie, Nathan Falco e Flavio Briatore coordinati