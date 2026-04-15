Il Tribunale ha deciso di intervenire in una vicenda che coinvolge la Ternana Calcio, portando un nuovo sviluppo a una situazione che sembrava ormai definita. La squadra, che si trovava vicino alla liquidazione volontaria, si trova ora al centro di un procedimento giudiziario che potrebbe modificare gli esiti previsti. La decisione del tribunale cambia le carte in tavola, lasciando aperta ogni possibilità per il futuro della società calcistica.

Arezzo – O, qua la storia s’è fatta bella seria. Quanno pareva che la Ternana Calcio stesse a chiude baracca e burattini con ‘sta benedetta liquidazione volontaria. zac! Arriva er colpo de scena. Un creditore (pare pure un procuratore) ha portato avanti l’istanza de fallimento e il Tribunale di Terni ha detto: “Ok, se fa sul serio”. Da lì è partito tutto: procedura giudiziale avviata e liquidazione volontaria? Boh. praticamente saltata, perché manco era stata completata come se deve. Hanno già fissato la prima udienza: 17 aprile, ore 16:00 Lì le parti se guardano in faccia e poi el giudice decide se andare fino in fondo, nominare el curatore e mettere mano alla situazione.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ternana, altro che finita: il Tribunale se mette in mezzo e cambia tutto!”

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