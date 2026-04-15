Oggi a Monza si sono presentate in tribunale due delle persone coinvolte nel processo noto come

Monza, 15 Aprile 2026 - Karima El Mahroug, alias " Ruby " e Barbara Guerra sono arrivate questa mattina in Tribunale, ma si sono avvalse della facoltà di non rispondere in quanto imputate di reato connesso nel processo "Ruby ter" fissato a maggio. A convocarle una seconda volta gli avvocati Stefano Gerunda e Corrado Viazzo che difendono Giovanna Rigato, la ex concorrente del Grande Fratello imputata di tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi davanti ai giudici monzesi perché nel 2016 avrebbe chiesto al Cavaliere una somma prima di 500mila euro, poi addirittura di 1 milione, in un incontro a Villa San Martino ad Arcore, scenario...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tentata estorsione a Silvio Berlusconi: Ruby e Barbara Guerra stavolta sono in aula. Ma non parlano

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