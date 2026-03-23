Napoli, due donne travolte e uccise da un' auto. Arrestato 34enne

Due donne sono state travolte e uccise da un’ auto a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una vettura che procedeva ad alta velocità le ha investite, in una zona scarsamente illuminata. Servizio di Andrea Domaschio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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