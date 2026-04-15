La squadra giovanile di tennistavolo ha ottenuto un risultato importante a Molfetta, con il successo dell’under 15. La vittoria ha caratterizzato una settimana significativa per il team, che ora si prepara a una sfida di salvezza prevista per sabato. Questa gara rappresenta un momento cruciale nel campionato, con la squadra che si avvicina alla fase decisiva della stagione.

Si è chiusa una settimana da ricordare per la Giara Assicurazioni tennistavolo. Dopo il titolo italiano conquistato a Salsomaggiore da Enrico Mugellini nei Campionati italiani Master (categoria 75-80), nel weekend è arrivata un’altra grande vittoria grazie a Pietro Andreoli, che a Molfetta ha vinto il torneo di singolare della Coppa delle Regioni, importante manifestazione che da quarantaquattro anni raduna le migliori “racchette” under 15 del nostro movimento nazionale, maschile e femminile. Andreoli, in un tabellone di cinquantuno partecipanti, ha sbaragliato il campo superando senza problemi il suo girone iniziale, per poi battere nella...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennistavolo. Successo a Molfetta per l’under 15 Andreoli: e sabato sfida salvezza per la Giara

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Tennistavolo In Serie A1. Apuania a Messina . Scontro salvezza in riva allo StrettoTrasferta molto impegnativa per l’Apuania Tennistavolo che questo pomeriggio (ore 17) a Messina si gioca la salvezza nella gara valida per la sesta e...