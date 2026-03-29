tennistavolo in serie a1 apuania a messina scontro salvezza in riva allo stretto

L’Apuania Tennistavolo affronta oggi a Messina la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A1. La partita si svolge alle ore 17 e rappresenta uno scontro diretto per la salvezza. La trasferta coinvolge la squadra in una sfida importante nel campionato nazionale di massima divisione.

Trasferta molto impegnativa per l’Apuania Tennistavolo che questo pomeriggio (ore 17) a Messina si gioca la salvezza nella gara valida per la sesta e penultima giornata di ritorno del campionato nazionale di A1. Dopo essere stati sull’orlo del baratro per alune settimane, i giallozzurri hanno tirato un sospiro di sollievo nel precedente turno quando, vincendo un po’ a sorpresa in Sardegna con uno 0-3 in casa del Muravera Cagliari, hanno staccato di due punti i marchigiani del Servigliano sconfitti 3-2 dai mantovani della Bagnolese. Alla fine del campionato (quest’anno niente playoff per l’Apuania) mancano solo due giornate, in palio ci sono 6 punti (in virtù del nuovo regolamento ci sono 3 punti in caso di successo per 3-0 o 3-1; che sono 2 in caso di successo per 3-2 con 1 punto anche per i perdenti) e tutto può succedere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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