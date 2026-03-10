Tennis Giovani cussini protagonisti nei tornei Pappi è semifinalista

Durante il fine settimana, il FITP Junior Program ha visto protagonisti i giovani tennisti del Cus Ferrara, con molte sfide e risultati importanti. Pappi si è qualificato alle semifinali, dimostrando grande determinazione. Le gare hanno coinvolto diversi ragazzi, che hanno dato il massimo nelle partite disputate, portando in evidenza il talento emergente della squadra.

Il fine settimana dedicato al FITP Junior Program ha regalato emozioni e conferme per il florido vivaio del Cus Ferrara. Sui campi del TC Argenta, nella tappa dedicata alla categoria Green, la spedizione cussina si è presentata agguerrita e numerosa, confermando la crescita costante dei ragazzi seguiti dai maestri Filippo Luti e Andrea Remy. La copertina di questa giornata spetta di diritto ad Alessandro Pappi. Il giovane tennista ha mostrato un gioco solido, risalendo il tabellone a suon di servizi vincenti e aggiudicandosi il derby cussino nei quarti di finale contro un ottimo Davide Trevisani, che ha lottato con grinta fino all'ultimo punto.