Il punto vendita Sartini, noto come “l’arrotino della Conca” e aperto nel 1905, si trasferisce in centro città, in via Guglielmi 12. La sede storica resterà chiusa e il nuovo negozio aprirà al pubblico nel nuovo indirizzo. La decisione riguarda la movimentazione della attività e la modifica della sede commerciale.

Si trasferisce in centro città il punto vendita Sartini di via Guglielmi 12, conosciuto come “l’arrotino della Conca”. "Una scelta ponderata – spiega la titolare Luli Albertini, che gestisce il negozio – a garanzia di una continuità della nostra attività. Vorrei rivolgermi ai numerosi clienti e dire loro che dopo tanti anni trascorsi insieme, è arrivato il momento per noi di iniziare un nuovo capitolo. Dal 27 marzo ci troveranno nel punto vendita di Largo Matteotti, dove già è attivo un nostro negozio. Vogliamo ringraziare tutte le persone che hanno scelto in questi anni il punto vendita di via Guglielmi che continuerà a vivere unendosi all’altra attività in centro città". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sartini” si trasferisce. L’arrotino della Conca fu aperto nel 1905

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