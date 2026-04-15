Teheran ha dichiarato che qualsiasi intervento o iniziativa europea nello stretto di Hormuz potrebbe aggravare la situazione attuale. La posizione è stata espressa in risposta alle proposte di una coalizione europea per la regione. Le autorità iraniane sottolineano che tali azioni potrebbero aumentare le tensioni nel tratto di mare strategico. La dichiarazione è arrivata in un momento di crescente attenzione internazionale sulla gestione delle acque dello stretto.

- TEHERAN, 15 APR - "Qualsiasi mossa o interferenza nello stretto di Hormuz non farebbe altro che complicare la situazione". L'ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, in risposta al recente piano dei Paesi europei di formare una coalizione per garantire la sicurezza della navigazione nello Stretto di Hormuz, dopo la guerra. "La sicurezza dello stretto di Hormuz è garantita dall' Iran da decenni e, con l'aiuto degli Stati regionali, l'Iran è in grado di assicurare la sicurezza e la navigabilità della via, a condizione che cessino le interferenze e l'attuale guerra", ha aggiunto, citato dall'agenzia Isna.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teheran, 'una coalizione europea per Hormuz complicherebbe solo la situazione'

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