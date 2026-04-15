teheran minaccia di bloccare il traffico commerciale nel mar rosso

L'esercito iraniano ha dichiarato che, in risposta al blocco navale degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz, potrebbe bloccare il traffico commerciale nel Mar Rosso. La minaccia arriva mentre le tensioni tra i due paesi si intensificano e le attività militari si susseguono nella regione. La possibilità di un blocco nel Mar Rosso rappresenterebbe una conseguenza diretta delle azioni militari in corso nelle acque dello Stretto di Hormuz.

Il mantenimento delle restrizioni riguardanti lo Stretto di Hormuz, ha spiegato un generale iraniano, potrebbe inoltre portare a un’interruzione della tregua con Washington. L’esercito del’Iran ha avvertito che bloccherà il traffico commerciale nel Mar Rosso, se dovesse continuare il blocco navale degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. «Le potenti forze armate della Repubblica islamica non permetteranno alcuna esportazione o importazione nel Golfo Persico, nel Golfo di Oman o nel Mar Rosso», ha minacciato il generale Ali Abdollahi, comandante del quartier generale centrale Khatam al-Anbiya. Il militare ha poi aggiunto che «il mantenimento delle restrizioni e dell’insicurezza per le navi mercantili e le petroliere iraniane» potrebbe portare a un’interruzione del cessate il fuoco in vigore dall’8 aprile.🔗 Leggi su Lettera43.it

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