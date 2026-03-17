Alla Sant' Anna tracciano le rotte per comprendere un mondo in continua trasformazione

Alla Sant'Anna di Pisa, il 16 marzo 2026, si svolgono una serie di incontri dedicati a esplorare le dinamiche della società contemporanea. I partecipanti analizzano le trasformazioni in atto e discutono delle sfide che emergono in un contesto globale in rapida evoluzione. L’obiettivo è identificare strumenti e prospettive per affrontare le complessità del presente.

Pisa, 16 marzo 2026 - Un percorso di incontri che aiuta a tracciare nuove rotte possibili dentro il mare aperto della contemporaneità, offrendo soluzioni per interpretare un mondo sempre più complesso. La Scuola Sant’Anna organizza la prima edizione della rassegna ‘Navigare la complessità - Incontri con chi racconta il mondo che cambia’, in programma alla sede centrale della Scuola giovedì e venerdì 20 marzo 2026. In un tempo in cui i fenomeni globali appaiono sempre più interconnessi e difficili da interpretare, la rassegna nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione e di confronto sui grandi temi del mondo contemporaneo. Geopolitica, salute, economia, inclusione e trasformazioni sociali saranno al centro di una serie di incontri pensati per approfondire le dinamiche che stanno ridefinendo il nostro presente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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