TEDxYouth@LakeComo 2026 | Comprendere e sanare le fratture in un mondo in continua tensione

Il TEDxYouth@LakeComo 2026 si concentra sulla comprensione e sulla riparazione delle divisioni presenti in un mondo caratterizzato da tensioni costanti. Durante l’evento, si ascoltano interventi di giovani e adulti che condividono riflessioni e esperienze riguardanti i conflitti e le sfide sociali. Le discussioni coprono temi come il dialogo interculturale, la risoluzione dei conflitti e la promozione di un clima di comprensione reciproca.

Ci sono momenti in cui le parole giuste arrivano da chi meno te le aspetti. Dal ragazzo seduto all'ultimo banco. Dalla ragazza che pensavi non avesse niente da dire. Dal giovane che ha vissuto ciò che tu hai solo letto sui giornali.Il 27 aprile ed il 5 maggio, il Teatro Sociale di Como tornerà a.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Alla Sant'Anna tracciano le rotte per comprendere un mondo in continua trasformazionePisa, 16 marzo 2026 - Un percorso di incontri che aiuta a tracciare nuove rotte possibili dentro il mare aperto della contemporaneità, offrendo... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: TEDxYouth@LakeComo 2026: Comprendere e sanare le fratture in un mondo in continua tensione; ABB e TEDxYouth@LakeComo: dalle Fratture nascono nuove visioni di futuro; Simone Pelucchi porta Lo Snodo sul palco del TEDxYouth@LakeComo. TEDxYouth@LakeComo 2026: Comprendere e sanare le fratture in un mondo in continua tensioneIdeas change everything - aggiunge Dario Cardile - è il motto di TEDx e noi vogliamo portare lo stesso spirito, la stessa missione in città. Vogliamo che l’evento non si limiti a queste giornate, ma ... quicomo.it TEDxYouth@LakeComo 2026: dove le fratture diventano oroLanciata la seconda edizione del TEDxYouth@LakeComo, la serie di conferenze su temi di attualità dedicati ai giovani e promossi da giovani comaschi. Appuntamento lunedì 27 aprile 2026 al Teatro ... ciaocomo.it Una foto con la mia vera uniforme #justme #lakecomo #myjob #lagodicomo #springvibes #caposcalo - facebook.com facebook #duolingo #palermo #sicily #amalficoast #positano #siena #florence #milan #milano #lakecomo #bellagio #trastevere #rome #roma #italy #summervacation #summer2026 x.com