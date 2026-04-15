Sydney Sweeney torna a essere protagonista di una campagna pubblicitaria di American Eagle, questa volta indossando degli shorts dopo il recente scandalo legato ai jeans. La scena ha già attirato reazioni contrastanti sui social media, con alcuni utenti che apprezzano la scelta, mentre altri criticano l’immagine. La campagna pubblicitaria è stata diffusa sui canali ufficiali del brand e sui social network, generando discussioni tra il pubblico.

A pochi mesi dalla controversia che ha fatto esplodere il dibattito online, Sydney Sweeney è tornata protagonista di una nuova campagna pubblicitaria per American Eagle. Questa volta l’attrice di Euphoria, 28 anni, posa in shorts di jeans in uno spot estivo che gioca con il suo soprannome: “Syd for Short”. Nel nuovo commercial, S weeney appare su uno sfondo di cielo blu, sorridendo e giocando con i capelli mentre chiede: “Che brand sto indossando?”. La risposta arriva immediata: “Sì, quello”, mentre sullo schermo compaiono le parole “SYD FOR SHORT”. Un chiaro riferimento ironico al clamore generato dalla campagna precedente. Craig Brommers, chief marketing officer di American Eagle, spiega che i clienti erano clamoring, ovvero chiedevano a gran voce un nuovo capitolo di questa partnership.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Sydney Sweeney torna con gli shorts dopo il caos jeans: il nuovo spot di American Eagle divide già il web

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