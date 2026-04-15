Il 22 aprile alle 18, presso la Sala Avis di via Massarotti 65 a Cremona, si terrà un incontro dedicato alla crisi in Sudan e nel Sud Sudan. L’evento si propone di approfondire la situazione attuale di questi due paesi, che attraversano periodi di grande difficoltà. La sessione mira a informare i presenti sulla realtà di un’area spesso descritta come dimenticata dai media e dalla comunità internazionale.

Il prossimo 22 aprile, alle ore 18, la Sala Avis di via Massarotti 65 ospiterà un approfondimento dedicato alla drammatica realtà del Sudan e del Sud Sudan. L’incontro vedrà il confronto tra Chiara Maretti, esperta di risorse umane per Medici con l’Africa Cuam, la giornalista Nigrizia Bruna Sironi e don Umberto Zanaboni, rappresentante dell’Ufficio Missionario e Migrantes della Diocesi di Cremona. La discussione sarà coordinata da Carla Bellani di Pax Christi Italia, con la partecipazione attiva di diverse realtà locali quali Azione Cattolica cremonese, la Tavola della Pace Cremona e Oglio Po, la Rete scuole pace e nonviolenza Cremona e la Comunità Laudato Si Cremona e Oglio Po.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sudan, l’inferno dimenticato: Cremona si mobilita per la crisi

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