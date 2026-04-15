Suarez e il caso dell’esame farsa | arriva la condanna per gli ex responsabili dell’Università di Perugia

Da calcionews24.com 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale ha emesso una sentenza di condanna nei confronti degli ex responsabili di un ateneo umbro coinvolti in un caso di esame truccato. L’indagine ha portato alla luce irregolarità nel procedimento di valutazione, che ha coinvolto anche uno studente noto come Suarez. La decisione si basa sulle prove raccolte durante le indagini e conferma le accuse di frode e falso ideologico. Gli imputati dovranno ora affrontare le conseguenze previste dalla legge.

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