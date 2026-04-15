Su Ponte di Mezzo con l' hashish in tasca | arrestato 22enne

Da pisatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 22 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dopo essere stato trovato in possesso di hashish durante un controllo dei carabinieri in zona Ponte di Mezzo. L'atteggiamento sospetto mostrato dall'uomo ha attirato l'attenzione dei militari, che lo hanno fermato e perquisito. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti alcuni grammi di sostanza stupefacente nascosti in tasca.

Lo ha tradito l'atteggiamento sospetto subito notato dai carabinieri in servizio di controllo del territorio. E' stato così fermato e perquisito, nella tarda mattinata dello scorso 13 aprile, nei pressi del Ponte di Mezzo, un giovane straniero di 22 anni, trovato in possesso di numerosi involucri.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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