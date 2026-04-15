Su Ponte di Mezzo con l' hashish in tasca | arrestato 22enne

Un giovane di 22 anni è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dopo essere stato trovato in possesso di hashish durante un controllo dei carabinieri in zona Ponte di Mezzo. L'atteggiamento sospetto mostrato dall'uomo ha attirato l'attenzione dei militari, che lo hanno fermato e perquisito. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti alcuni grammi di sostanza stupefacente nascosti in tasca.

Lo ha tradito l'atteggiamento sospetto subito notato dai carabinieri in servizio di controllo del territorio. E' stato così fermato e perquisito, nella tarda mattinata dello scorso 13 aprile, nei pressi del Ponte di Mezzo, un giovane straniero di 22 anni, trovato in possesso di numerosi involucri.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vede i carabinieri e scappa (con 1 etto di hashish in tasca): arrestato 29enne Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Su Ponte di Mezzo con l'hashish in tasca: arrestato 22enne; VerdePisa: al via da venerdì a domenica la mostra mercato del florovivaismo nel centro storico; Sul nuovo ponte (con vista Fiesole), lavori verso la fine. E a inizio giugno le prime auto; Spaccio, arrestato pusher su Ponte di Mezzo. Ponte Di MezzoSono in partenza i lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione del ponte Romano. L'area interessa l'incrocio tra via Mazzini, il ponte di Mezzo e viale Mariotti. L'obiettivo - dopo ... repubblica.it Alle ore 12 issata la bandiera sul Ponte di Mezzo per la Giornata internazionale delle donna. Non solo oggi, ma ogni giorno dell’anno per i diritti delle donne! E nel pomeriggio il corteo cittadino! - facebook.com facebook A Pisa il Gioco del Ponte è una tradizione secolare che ogni anno riunisce la città sul Ponte di Mezzo. Due fazioni cittadine, Tramontana (nord) e Mezzogiorno (sud), si affrontano spingendo sul ponte un carrello su binari: una contro l’altra, cercando di avanzar x.com