Strasburgo-Mainz 05 Conference League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Stasera si gioca la sfida di ritorno tra Strasburgo e Mainz 05 valida per i quarti di finale della Conference League. La partita si terrà in Alsazia alle 21:00, con i tedeschi che partono favoriti dopo aver vinto 2-0 all’andata. Sono state ufficializzate le formazioni, e sono disponibili le quote e i pronostici per l’incontro.

Tra Strasburgo e Mainz 05 è in palio un posto nelle semifinali di Conference League, e in Alsazia i tedeschi arrivano forti del 2 a 0 della gara d’andata. La squadra di O’Neill ha riposato in settimana per preparare a fondo questa partita, con la voglia di recuperare lo svantaggio contro una delle squadre più in forma della Bundesliga. Alla MEWA Arena dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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