Strasburgo-Mainz 05 Conference League 16-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Nella serata del 16 aprile 2026 alle ore 21:00 si svolge il ritorno tra Strasburgo e Mainz 05, valido per i quarti di finale della Conference League. La squadra tedesca parte con un vantaggio di 2-0 dopo la partita d’andata. La sfida si disputa in Francia e determina quale delle due formazioni si qualificherà alle semifinali della competizione europea.

Tra Strasburgo e Mainz 05 è in palio un posto nelle semifinali di Conference League, e in Alsazia i tedeschi arrivano forti del 2 a 0 della gara d’andata. La squadra di O’Neill ha riposato in settimana per preparare a fondo questa partita, con la voglia di recuperare lo svantaggio contro una delle squadre più in forma della Bundesliga. Alla MEWA Arena dopo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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