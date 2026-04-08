Mainz 05-Strasburgo Conference League 09-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera si sfidano il Mainz 05 e lo Strasburgo nella partita di ritorno dei quarti di finale della Conference League. Le due squadre, considerate outsider del torneo, si affrontano in una sfida decisiva per la qualificazione alle semifinali. La partita è in programma alle 21:00 e vede entrambe le formazioni impegnate a conquistare un risultato favorevole sul campo.

Due squadre partite come outsider in questa Conference League si affrontano per un posto in semifinale, con lo Strasburgo di O’Neill che è di scena sul campo del Mainz 05. Gli 05er vengono dalla pesante vittoria di Sinsheim che di fatto li manda a +9 dal terzultimo posto in una tranquilla posizione di classifica. Ennesima rimonta salvezza per una squadra che ci ha abituato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Mainz 05-Strasburgo (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Sigma Olomuc-Mainz 05 (Conference League, 12-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl Mainz 05 dopo la grande rimonta in Bundesliga che lo ha riportato in linea di galleggiamento in campionato torna ad interessarsi della Conference... Temi più discussi: FSV Mainz 05 vs Strasburgo Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Europa Conference League 09-04-2026; Mainz 05-Strasburgo (Conference League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Mainz - Strasburgo - Europa Conference League; Pronostico Mainz-Strasburgo 9 Aprile: Andata Quarti Conference League. Pronostico FSV Mainz 05 vs Strasburgo – 9 Aprile 2026Il match di UEFA Europa Conference League tra FSV Mainz 05 e Strasburgo si giocherà il 9 Aprile 2026 alle 21:00 al Mewa Arena. Una sfida dal sapore ... news-sports.it Conference League: il Samsunspor frena, lo Strasburgo lo aggancia in vetta. Solo tre successi in trasfertaNon solo la sconfitta della Fiorentina al Franchi contro l'AEK Atene, nella quarta giornata della Fase Campionato in Conference League appena andata in archivio. Seconda vittoria per gli olandesi dell ... corrieredellosport.it #ConferenceLeague, il programma delle gare di oggi x.com La Fiorentina fa visita al Crystal Palce per l'andata dei quarti di finale di Conference League. Chi schiereresti nell'undici titolare - facebook.com facebook