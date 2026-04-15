Nelle prime ore del 14 aprile, tredici persone sono state arrestate nelle province di Monza, Milano e Torino nell’ambito di un’operazione contro un’associazione per delinquere che stoccava grandi quantità di droga nei capannoni della Brianza. L’indagine ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale coinvolta nel traffico di sostanze illegali. Le forze dell’ordine hanno eseguito i provvedimenti nelle varie città, dopo un’attività investigativa durata mesi.

Tredici arresti eseguiti alle prime ore dell'alba del 14 aprile nelle province di Monza, Milano e Torino. È il risultato di una importante operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni che ha visto stoccate in capannoni situati nelle zone industriali di Agrate Brianza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Stoccavano quintali di droga nei capannoni in Brianza: smantellata associazione per delinquere, 13 arresti ift.tt/gf1S0zH ift.tt/5KMnhFJ x.com