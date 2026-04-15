Stifone sfida lo spopolamento | il modello vincente tra turismo e energia

Durante l’Assemblea dei Comuni Sostenibili a Roma, si è parlato dell’esperienza di riqualificazione urbana promossa da Stifone, che mira a contrastare lo spopolamento. L’intervento ha suscitato l’interesse dei rappresentanti politici presenti, grazie al modello che combina iniziative nel settore turistico e nel settore dell’energia. La discussione si è concentrata sulle strategie adottate per favorire il rilancio di aree interessate dal fenomeno dello spopolamento.

L’esperienza di riqualificazione urbana portata avanti da Stifone ha attirato l’attenzione dei decisori politici durante l’Assemblea dei Comuni sostenibili tenutasi a Roma lo scorso martedì 14 aprile. Il modello proposto dal borgo umbro, focalizzato sul binomio tra turismo e creazione di occupazione locale, è stato presentato come caso studio durante il vertice nazionale. Giovanni Rubini, assessore al Turismo, ha illustrato i pilastri di questo percorso di trasformazione territoriale, evidenziando come la cooperazione e l’innovazione siano le chiavi per contrastare il fenomeno dello spopolamento. Al centro della strategia si trova una struttura cooperativa di comunità che lavora in sinergia con la riqualificazione fisica del borgo, generando nuove possibilità lavorative per i residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stifone sfida lo spopolamento: il modello vincente tra turismo e energia Seta e rinascita: il modello San Floro sfida lo spopolamentoIl 1 aprile 2026, all’interno del Senato della , Miriam Pugliese ha trasformato un convegno nazionale sui borghi in una piattaforma di rivendicazione... Bedonia: un modello educativo che sfida lo spopolamentoIl Comune dell’Alta Val Taro presenta “Infanzia 365” all’assessora regionale Isabella Conti: servizi 0-6 anni aperti tutto l’anno, rette azzerate e...