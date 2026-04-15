Stefano Tediosi sulla rottura con Federica Petagna | Rispetto quello che c’è stato

Stefano Tediosi ha parlato della fine della sua relazione con Federica Petagna, affermando di rispettare quello che è successo. L’ex concorrente del reality ha condiviso alcune riflessioni sulla rottura senza entrare nei dettagli. La coppia aveva iniziato la loro storia in passato, ma ora si trovano a fare i conti con la separazione. Tediosi ha deciso di uscire allo scoperto per commentare la situazione.

Stefano Tediosi rompe il silenzio sulla fine della sua relazione con Federica Petagna, le rivelazioni dell’ex gieffino. La storia d’amore tra Stefano Tediosi e Federica Petagna era nata nell’edizione del Grande Fratello del 2024, tra alti e bassi sono stati insieme fino a qualche mese fa poi hanno deciso di dirsi addio. Federica Petagna e Stefano Tediosi (Foto Ig @stefanotediosi) Lei da poco è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, quando hanno chiesto all’ex gieffino di dire la sua ha rivelato che doveva metabolizzare. Nelle scorse ore ha rotto di nuovo il silenzio sui social per fare chiarezza, ai suoi seguaci ha detto: “Penso ci sia stato un fraintendimento, quando ho detto che avevo bisogno di metabolizzare, era perché mi era stato chiesto se volessi parlarne”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Penso ci sia stato un fraintendimento” ha voluto chiarire Stefano Tediosi sulla sua ex fidanzata Federica, “quando ho detto che avevo bisogno di metabolizzare, era perché mi era stato chiesto se volessi parlarne. Avendo provato un sentimento forte, è normale - facebook.com facebook