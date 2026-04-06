Federica Petagna è stata paparazzata a Nettuno in compagnia di un uomo sconosciuto. Dopo la fine della relazione con Stefano Tediosi, l’attrice sembra aver iniziato una nuova frequentazione. La scena è stata immortalata da alcuni scatti pubblicati sui social, senza ulteriori dettagli sulla natura del rapporto. La donna non ha rilasciato dichiarazioni in merito e al momento non si conoscono altri particolari sulla persona con cui è stata vista.

Dopo Tediosi, Federica Petagna riparte da un nuovo amore. Archiviata la relazione con Stefano Tediosi, per Federica Petagna si apre una nuova fase sentimentale. L’ex protagonista televisiva è stata infatti paparazzata sul lungomare di Nettuno in compagnia di un ragazzo misterioso, mostrando un’intesa che non è passata inosservata. A rilanciare l’indiscrezione è LolloMagazine, che ha pubblicato le immagini esclusive dell’incontro, raccontando una scena fatta di complicità e naturalezza. Le immagini esclusive: sguardi, sorrisi e intimità. Nelle foto diffuse da LolloMagazine, Federica appare serena, rilassata, lontana da qualsiasi costruzione mediatica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Federica Petagna volta pagina: paparazzata a Nettuno con un misterioso ragazzo

Prima Carrarese Giovani. Si volta pagina con MorianiLa Carrarese Giovani rappresenta ormai una realtà ben visibile nel panorama sportivo locale, caratterizzata da un progetto ambizioso che punta al...

Andrea Iannone volta pagina? Le foto con Rocío Muñoz Morales dopo la crisi con ElodieMentre Elodie resta in silenzio, Andrea Iannone viene sorpreso in compagnia di Rocío Muñoz Morales.

Temptation Island: Federica Petagna e Stefano Tediosi si dicono addioFederica Petagna e Stefano Tediosi si sono detti addio. La ragazza, che ha partecipato a una delle ultime edizioni di Temptation Island insieme con il suo ormai ex fidanzato Alfonso D'Apice, ha ... ilmattino.it

Grande Fratello: Federica Petagna e Stefano Tediosi si sono lasciati, l'annuncio ufficiale sui socialL'ex concorrente del Grande Fratello, Federica Petagna, annuncia sui social la fine della sua relazione con Stefano Tediosi: Abbiamo valori, rispetto e un’idea di amore purtroppo completamente ... comingsoon.it