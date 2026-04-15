STANNO TUTTI INVITATI | LE NEMICHE AMICHE ALL’ULTIMA PUNTATA DI PIO E AMEDEO

Giovedì 16 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata di “Stanno Tutti Invitati”, lo show condotto da Pio e Amedeo. L’evento televisivo vede la partecipazione di numerosi ospiti e si concluderà con questa puntata finale. La trasmissione ha tenuto compagnia al pubblico nelle settimane passate, attirando l’attenzione di molti telespettatori.

Ultimo appuntamento, giovedì 16 aprile, in prime time su Canale 5, con “Stanno Tutti Invitati”, lo show di Pio e Amedeo. Ospiti della terza e ultima puntata di “Stanno Tutti Invitati” il vincitore di Sanremo Sal Da Vinci, Belen Rodriguez, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli, Michele Zarrillo, Francesco Renga e i Pooh. Lo show, voluto da Mediaset per celebrare i venticinque anni di carriera del duo comico, ripercorrerà i momenti più significativi del loro percorso tra televisione, cinema e teatro. Il tutto portando sul palco l’energia e lo stile che li hanno resi protagonisti sui palchi di tutta Italia. La prima puntata è stata seguita da 2,6 milioni (20%), la seconda è scesa a 2,2 milioni (17,1%).🔗 Leggi su Bubinoblog

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