Stanno tutti invitati le pagelle della seconda puntata | Amadeus fa di tutto 8 Pio e Amedeo da scuole medie 1 la sorpresa di Maria De Filippi

Nella seconda puntata dello show, il conduttore ha cercato di coinvolgere tutto il pubblico, con un punteggio di 8 nelle valutazioni. Il duo comico pugliese, che celebra 25 anni di attività, ha ricevuto un solo punto, mentre la conduttrice ha portato una sorpresa speciale. La serata ha visto anche il ritorno di alcuni volti noti, tra cui una delle ospiti principali, che ha sorpreso gli spettatori con un intervento inaspettato.

Pio e Amedeo festeggiano i 25 anni di carriera, e lo fanno in grande stile. Il duo comico pugliese ha ottenuto la prima serata di canale 5 per ben più di una puntata. Il loro Stanno tutti invitati è un vero varietà, tra gag, balletti, esibizioni canore e, soprattutto, grandi ospiti. Così come suggerito dallo stesso titolo, il punto di forza dello show sono proprio gli invitati: tra i noti più volti del mondo dello spettacolo italiano. Nella seconda puntata, in onda giovedì 9 aprile, arrivano Amedeus, Vanessa Incontrada e molti altri. Il cameo di Maria De Filippi. Fuori classifica. Stanno tutti invitati, e allora non poteva di certo mancare la Regina della televisione italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Stanno tutti invitati con Pio e Amedeo, stasera in tv la seconda puntata: anticipazioni e ospiti in scalettaFesta, celebrazione e spettacolo che si rinnova, dopo un debutto che ha trovato un buon riscontro da parte del pubblico. In onda oggi, giovedì 9 aprile su Canale 5, lo show Stanno tutti invitati cad ... today.it

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Questa sera "Siamo tutti invitati" da Pio e Amedeo. Cosa ne pensate della trasmissione La guarderete Appuntamento questa sera alle ore 21:50 su canale 5 - facebook.com facebook