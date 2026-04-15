La stagione degli sport invernali 2025-2026 si distingue per le prestazioni degli atleti italiani ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Durante il FISI Media Day, sono stati presentati i protagonisti di questa annata, evidenziando i risultati ottenuti e le sfide future. Le competizioni hanno visto coinvolti numerosi atleti italiani, che hanno contribuito a rendere questa stagione memorabile per lo sport nazionale.

La stagione degli sport invernali 2025-2026 resterà nella storia per l’Italia, grazie alle straordinarie prestazioni degli azzurri ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Un’annata ricca di successi, medaglie e protagonisti, che ha consacrato l’Italia tra le grandi potenze della neve. Nel corso del FISI Media Day, andato in scena il 14 aprile a Milano, è stato tracciato il bilancio completo della stagione, alla presenza di molti dei medagliati olimpici e dei protagonisti del movimento azzurro. Un’occasione unica per rivivere emozioni, analizzare risultati e scoprire retroscena direttamente dalla voce degli atleti. Interviste a cura di Federico...🔗 Leggi su Oasport.it

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Stagione da sogno per l’Italia! Tutti i protagonisti al FISI Media Day

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