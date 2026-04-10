Rimborso Irpef del 50% per nuovi residenti Schifani | Incentivo per chi dall' estero sceglie di vivere e lavorare in Sicilia

È stato annunciato un incentivo che prevede il rimborso del 50% dell’Irpef per i nuovi residenti che si trasferiscono dall’estero e stabiliscono il proprio domicilio fiscale in un Comune della Sicilia. La misura mira a favorire l’arrivo di persone dall’estero e il trasferimento di residenza nell’isola. La proposta è stata presentata come un modo per incentivare chi sceglie di vivere e lavorare in Sicilia.

Rimborso dell’Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall’estero, si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Comune dell’Isola. È quanto prevede, in attuazione di una norma dell’ultima legge di Stabilità, il decreto dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, approvato oggi dalla giunta regionale. « Con questa misura – dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – offriamo un incentivo sia agli stranieri che scelgono di vivere in Sicilia, magari per beneficiare del suo stile di vita, sia agli emigrati, e in particolare i più giovani, che vogliono tornare a vivere nell’Isola».... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Rimborso Irpef del 50% per "nuovi residenti". Schifani: «Incentivo per chi dall'estero sceglie di vivere e lavorare in Sicilia» Rimborso Irpef al 50% in Sicilia per nuovi residenti dall'esteroRimborso dell'Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall'estero, si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in... Temi più discussi: Termine di decadenza per rimborso IRPEF sisma Catania 2002; Rimborsi Irpef: quali spese sono detraibili solo con pagamento elettronico?; Detrazione del riscatto laurea nel 730/2026: quanto si può recuperare; Modello 730 2026: novità, spese detraibili e deducibili. Rimborso Irpef del 50% per nuovi residenti. Schifani: «Incentivo per chi dall'estero sceglie di vivere e lavorare in Sicilia»Rimborso dell’Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall’estero, si stabiliranno in Sicilia , trasferendo il proprio domicilio fiscale in un ... gazzettadelsud.it Rimborso Irpef al 50% in Sicilia per nuovi residenti dall'esteroRimborso dell'Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall'estero, si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Comune dell'Isola. (ANSA) ... ansa.it Mi figlio aspetta circa 1300 di credito irpef su unico 2025 presentato in da 01082025. ADE oggi risponde che i rimborsi su unico sono a 2 anni quindi li avrà nel 2027. Ma è possibile una roba del genere - facebook.com facebook