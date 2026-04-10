Rimborso Irpef del 50% per nuovi residenti Schifani | Incentivo per chi dall' estero sceglie di vivere e lavorare in Sicilia

Da feedpress.me 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato un incentivo che prevede il rimborso del 50% dell’Irpef per i nuovi residenti che si trasferiscono dall’estero e stabiliscono il proprio domicilio fiscale in un Comune della Sicilia. La misura mira a favorire l’arrivo di persone dall’estero e il trasferimento di residenza nell’isola. La proposta è stata presentata come un modo per incentivare chi sceglie di vivere e lavorare in Sicilia.

Rimborso dell’Irpef del 50 per cento per tutti coloro i quali, dall’estero, si stabiliranno in Sicilia, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un Comune dell’Isola. È quanto prevede, in attuazione di una norma dell’ultima legge di Stabilità, il decreto dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, approvato oggi dalla giunta regionale. « Con questa misura – dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – offriamo un incentivo sia agli stranieri che scelgono di vivere in Sicilia, magari per beneficiare del suo stile di vita, sia agli emigrati, e in particolare i più giovani, che vogliono tornare a vivere nell’Isola».... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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© Feedpress.me - Rimborso Irpef del 50% per "nuovi residenti". Schifani: «Incentivo per chi dall'estero sceglie di vivere e lavorare in Sicilia»

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