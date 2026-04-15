Sostieni Villa Sora e Terme Ginnasio | le donazioni sono detraibili dalle tasse

Una nuova campagna di raccolta fondi è stata avviata per il Parco Archeologico di Ercolano, attraverso il programma Artbonus. Le donazioni fatte a favore di Villa Sora e delle Terme Ginnasio sono fiscalmente detraibili. Questa iniziativa permette ai sostenitori di contribuire al restauro e alla valorizzazione di questi siti storici, beneficiando di agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Parco Archeologico di Ercolano ha avviato una significativa campagna Artbonus per supportare il restauro di Villa Sora e delle Terme Ginnasio, due preziosi siti archeologici nei pressi di Torre del Greco. Con questa iniziativa, il Parco mira a raccogliere fondi necessari per i lavori di manutenzione e restauro, garantendo così la preservazione di queste meraviglie del passato. Villa Sora e le Terme Ginnasio sono situate a soli 3,6 km da Herculaneum, immersi nella bellezza del golfo di Napoli. Dal 2023, questi siti sono entrati a far parte della gestione del Parco Archeologico di Ercolano, unendosi a un patrimonio culturale straordinario.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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