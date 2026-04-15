Sono stato abbandonato dai miei figli | la caduta di Felice Maniero da superboss a uomo solo

Dopo aver trascorso anni coinvolto in attività criminose, un ex boss si trova ora a vivere da solo, afferma di essere stato abbandonato dai figli. La sua vicenda personale si intreccia con il passato di violenze e reati che lo hanno reso noto alle cronache. La sua condizione attuale solleva domande sulla fine di una carriera criminale e sulla vita dopo la detenzione. La storia si snoda tra ricordi e realtà di un passato tumultuoso.

Cosa resta di un criminale alla fine della sua vita? Dopo i delitti, le prime pagine dei giornali e un’immagine costruita nel terrore, quel che rimane del superboss Felice Maniero è un uomo stanco: un anziano solo, chiuso in una residenza sanitaria assistita a fissare il quadro che sta dipingendo da mesi, un colpo di pennello alla volta. Oggi, a 71 anni, l’ex capo della Mala del Brenta vive lontano dalla frenesia e dalla violenza che segnarono il suo passato. Un uomo fragile, ormai distante dal superboss spietato che terrorizzava il Veneto negli anni ’80 e ’90, si riflette ora in un’opera che cresce giorno dopo giorno: un vulcano in eruzione, con una figura rossa sotto la lava.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Sono stato abbandonato dai miei figli”: la caduta di Felice Maniero, da superboss a uomo solo Notizie correlate Leggi anche: “Mio padre è affetto da atassia di Friedreich: ci sono rischi per i miei figli?” Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Maniero aprì in Veneto un’autostrada alle mafie; Le mille vite di Felice Maniero a Chronicae. Dal Principe di Savoia alla casa di risposo, la parabola del superboss Felice Maniero: «Abbandonato anche dai miei figli. Non rifarei il bandito»L'ex capo della più grande organizzazione criminale del Nord è irriconoscibile: «Sconsiglio ai ragazzi di fare i banditi, non conviene e si resta soli. Avevo trenta miliardi, finito tutto». «Il period ... corriere.it Felice Maniero, la nuova vita del boss del Brenta: «Fare il criminale non conviene, non vedo più i miei figli. Ai ragazzi lo sconsiglio»Cosa resta di un criminale alla fine della sua vita? Dopo i delitti, le prime pagine dei giornali e un'immagine costruita nel terrore, quel che ... msn.com Dal Principe di Savoia alla casa di risposo, la parabola del superboss Felice Maniero: «Abbandonato anche dai miei figli. Non rifarei il bandito» - facebook.com facebook Dal Principe di Savoia alla casa di risposo, la parabola del superboss Felice Maniero: «Abbandonato anche dai miei figli. Non rifarei il bandito» @Corriere x.com