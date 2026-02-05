Mio padre è affetto da atassia di Friedreich | ci sono rischi per i miei figli?

Una giovane donna di 27 anni si rivolge a un medico chiedendo se può rischiare di trasmettere l’atassia di Friedreich ai propri figli. La donna spiega che suo padre ha questa malattia e aggiunge che i suoi nonni sono cugini di secondo grado, quindi con parentela stretta. La situazione solleva il problema della trasmissibilità genetica e dei rischi di ereditarietà in presenza di parentela consanguinea.

Buongiorno dottore. Ho 27 anni e mio padre è affetto da atassia di Friedreich. Premetto che premetto che i miei nonni, i genitori di mio padre, sono consanguinei ovvero figli di cugini di secondo grado. Io mi sono appena sposata e nella famiglia di mio marito non ci sono malattie genetiche e noi non siamo consanguinei. Quante possibilità ho che un eventuale figlio sviluppi la malattia? Grazie mille Salve, l’atassia di Friedreich è una malattia autosomica recessiva, suo padre dovrebbe avere entrambe le copie del gene mutate, e lei di conseguenza dovrebbe essere “portatrice obbligata”. Quindi se anche suo marito fosse portatore sano, indipendentemente dal fatto di non essere consanguinei, avreste il 25% di possibilità di avere un figlio malato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

