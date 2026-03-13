Sarà forfora? Come riconoscerla gli attivi più efficaci e 3 errori da evitare

La forfora si presenta come una sottile patina bianca che si stacca dal cuoio capelluto e si accumula sui vestiti, spesso creando disagio e imbarazzo. È un fenomeno che interessa persone di tutte le età e si manifesta con particelle visibili che si staccano facilmente. Esistono vari trattamenti e attivi specifici per contrastarla, ma ci sono anche errori comuni da evitare.

Come una ‘nevicata’ che segna il collo di giacche, felpe e maglioni: la forfora è un problema molto diffuso a tutte le età. Ma quali sono le cause e come liberare capelli e cute? “Le manifestazioni cutanee caratterizzate da desquamazione interessano persone di ogni età, dai neonati fino agli anziani. Per distinguere tra la semplice forfora e una condizione più complessa come la dermatite seborroica è essenziale comprendere che queste due problematiche condividono molti meccanismi di base”, spiega a LaSalute di LaPresse la farmacista cosmetologa Myriam Mazza. Le ‘spie’ per distinguere la forfora dalla dermatite seborroica. La forfora “è considerata una manifestazione più lieve e circoscritta al cuoio capelluto, riconoscibile per la presenza di scaglie sottili bianco-grigiastre e per l’assenza di segni evidenti di infiammazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sarà forfora? Come riconoscerla, gli attivi più efficaci e 3 errori da evitare Articoli correlati Come tagliare le unghie al neonato: gli errori da evitare e i metodi più sicuriForse non tutti lo sanno, ma le unghie crescono più rapidamente nei neonati e nei lattanti.