Sister Act è basato su una storia vera? La vicenda dietro il film e cosa sappiamo sul terzo capitolo

Molti si chiedono se Sister Act sia ispirato a una storia vera. Il film racconta le vicende di una cantante che si nasconde in un convento e, nel corso della trama, si scontra con le regole religiose e i problemi del convento stesso. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali che il film sia basato su eventi reali. Per quanto riguarda il terzo capitolo, non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla data di uscita o sui contenuti.

Sister Act, complici le sue frequenti repliche in TV, è uno di quei film che non passano mai davvero di moda. La storia di Deloris, cantante costretta a rifugiarsi in convento, è entrata nell’immaginario collettivo. Ma c’è una domanda che torna puntuale: è davvero ispirato a una storia vera? La risposta, come spesso accade, è meno semplice di quanto si pensi. Sister Act è basato su una storia vera?. Ufficialmente no: Sister Act non è tratto da una storia vera riconosciuta. Eppure, nel corso degli anni, attorno al film si sono moltiplicate rivendicazioni, cause legali e ipotesi più o meno credibili che rendono la questione tutt’altro che chiusa.🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Sister Act è basato su una storia vera? La vicenda dietro il film (e cosa sappiamo sul terzo capitolo) Pride & Prejudice | Complete Series 5hr Omnibus Notizie correlate Leggi anche: Su Rai 1 il film "Il marciatore la vera storia di Abdon Pamich". Una vicenda di sport e resilienza Chi segna vince stasera su Rai 2: la storia vera dietro il film di Taika WaititiLa commedia sportiva racconta l'incredibile vicenda della nazionale delle Samoa Americane e il tentativo di riscatto guidato dall'allenatore Thomas...