Sis e prefettura di Palermo avviano un protocollo di legalità per l' interporto di Termini Imerese

La Società degli Interporti Siciliani ha avviato a Palermo un progetto istituzionale finalizzato alla creazione di un protocollo di legalità. L’obiettivo è migliorare le procedure di trasparenza e controllo nelle attività relative all’interporto di Termini Imerese. La prefettura della città collabora con la società per definire le linee guida del protocollo, che mira a garantire un maggior rispetto delle norme durante lo sviluppo dell’infrastruttura.

La Sis, Società degli interporti siciliani, avvia anche a Palermo un percorso istituzionale finalizzato alla definizione di un protocollo di legalità dedicato, con l’obiettivo di rafforzare i presidi di trasparenza e controllo nelle attività legate allo sviluppo dell’interporto di Termini Imerese.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Meno tir a Palermo, più efficienza logistica per la Sicilia: il ruolo dell'interporto di Termini ImereseL'amministratore unico della Società degli interporti siciliani "Sis), Michele Pivetti Gagliardi, ha incontrato il sindaco della Città metropolitana... Leggi anche: Ordine dei commercialisti di Palermo e Termini Imerese, s'insedia il nuovo Consiglio Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mondello, tra ricorsi e incertezze: cresce la preoccupazione dei commercianti; Sigonella in stato di massima allerta, il drone radar Poseidon in missione nelle aree del conflitto; Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026; Dopo il Triton perduto sul Golfo, gli USA ne lanciano un secondo da Sigonella. Protocollo di legalità per l’interporto di Termini Imerese: accordo tra SIS e Prefettura di PalermoSIS e Prefettura di Palermo avviano un Protocollo di Legalità per l’interporto di Termini Imerese: focus su gare, appalti e trasparenza per uno sviluppo sicuro del sistema logistico siciliano. blogsicilia.it Attività di controllo a Termini Imerese: denunciate 14 persone e multe di oltre 23mila euroDenunciate 14 persone e contestate numerose violazioni amministrative durante attività di controllo anti illegalità a Termini Imerese. newsicilia.it TERMINI IMERESE: Gemellaggio musicale a Malta. La Banda locale protagonista ad Hamrun per l’Ottava di Pasqua Note siciliane hanno risuonato tra le vie di Hamrun dal 10 al 12 aprile 2026, suggellando un intenso gemellaggio musicale tra la “Banda Musi facebook