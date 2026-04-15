Sis e prefettura di Palermo avviano un protocollo di legalità per l' interporto di Termini Imerese

Da palermotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Società degli Interporti Siciliani ha avviato a Palermo un progetto istituzionale finalizzato alla creazione di un protocollo di legalità. L’obiettivo è migliorare le procedure di trasparenza e controllo nelle attività relative all’interporto di Termini Imerese. La prefettura della città collabora con la società per definire le linee guida del protocollo, che mira a garantire un maggior rispetto delle norme durante lo sviluppo dell’infrastruttura.

La Sis, Società degli interporti siciliani, avvia anche a Palermo un percorso istituzionale finalizzato alla definizione di un protocollo di legalità dedicato, con l’obiettivo di rafforzare i presidi di trasparenza e controllo nelle attività legate allo sviluppo dell’interporto di Termini Imerese.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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