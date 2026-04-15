Sinner schiaccia Alcaraz | il numero 1 ATP allunga il distacco

Jannik Sinner ha consolidato la propria posizione in vetta al ranking ATP, rimanendo per la 67ª settimana consecutiva al primo posto. Durante l’ultimo torneo, il tennista italiano ha battuto in modo netto il suo avversario, che occupa attualmente la posizione numero uno nel circuito mondiale. Questa vittoria ha contribuito ad aumentare ulteriormente il distacco tra lui e il suo rivale diretto.

Jannik Sinner consolida il dominio mondiale nel tennis, raggiungendo la 67ma settimana come numero uno del ranking ATP. L’italiano ha esteso il distacco sul secondo classificato, Carlos Alcaraz, accumulando un vantaggio di 110 punti. Parallelamente, il della classifica vede cambiamenti significativi: Lorenzo Musetti scende alla nona posizione dopo non aver replicato l’ottima prestazione della finale raggiunta lo scorso anno, mentre Cobboli si conferma il terzo italiano, occupando il 16° posto mondiale. Equilibri e sorprese nel vertice del ranking mondiale. Il dominio di Sinner appare ormai strutturato, con un margine di sicurezza che lo separa nettamente dallo spagnolo Alcaraz.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner schiaccia Alcaraz: il numero 1 ATP allunga il distacco Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals Quanti punti perde Sinner nel ranking ATP: il possibile distacco minimo e massimo da AlcarazConseguenze poco gradite per Jannik Sinner dopo la sconfitta inattesa nelle semifinali degli Australian Open 2026 contro il serbo Novak Djokovic. Alcaraz in finale a Doha e allunga su Sinner nella classifica ATP: con Jannik il divario è enormeSolo qualificandosi per la finale del torneo ATP 500 Carlos Alcaraz ha messo Sinner a quasi 3000 punti nella classifica ATP del tennis.