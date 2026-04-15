Domani, 15 aprile, presso l’Auditorium N. Colajanni dell’Università Kore di Enna, si terrà un incontro dedicato alle strategie di sviluppo per la zona interna della Sicilia. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e amministratori locali, con l’obiettivo di discutere le future iniziative per uscire dall’isolamento di questa area. La discussione si concentrerà sui progetti e le azioni concrete da mettere in atto.

Domani, mercoledì 15 aprile, l’Auditorium N. Colajanni dell’Università Kore di Enna ospiterà un confronto decisivo sulle prospettive di sviluppo del cuore della Sicilia. Il convegno, programmato per le ore 14:30, nasce da un protocollo d’intesa siglato a gennaio tra Cesi, Cisl Sicilia e l’ateneo ennese per trasformare la condizione di isolamento delle zone interne in una nuova posizione di rilievo strategico. Un tavolo tecnico tra istituzioni, economia e società civile. L’evento rappresenta il primo momento di confronto pubblico derivante dall’accordo tripartito tra le parti coinvolte. La platea sarà composta da figure chiave che operano sul territorio e a livello nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia interna: il piano strategico per uscire dall’isolamento

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