Si urtano per sbaglio al centro commerciale e scoppia il finimondo tra botte e parolacce

Durante un normale pomeriggio in un centro commerciale, due persone si sono scontrate accidentalmente nei corridoi. L’incidente ha scatenato una reazione improvvisa, con scambi di parole veloci e alcuni scontri fisici tra i coinvolti. La scena si è protratta per alcuni minuti, attirando l’attenzione di altri clienti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Le autorità sono intervenute per sedare la rissa e gestire la situazione.