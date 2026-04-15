Si urtano per sbaglio al centro commerciale e scoppia il finimondo tra botte e parolacce
Durante un normale pomeriggio in un centro commerciale, due persone si sono scontrate accidentalmente nei corridoi. L’incidente ha scatenato una reazione improvvisa, con scambi di parole veloci e alcuni scontri fisici tra i coinvolti. La scena si è protratta per alcuni minuti, attirando l’attenzione di altri clienti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Le autorità sono intervenute per sedare la rissa e gestire la situazione.
Un urto accidentale lungo i corridoi del centro commerciale fa scoppiare il finimondo tra botte e parolacce. E durante l’aggressione c’è stato chi ha ripreso tutto con lo smartphone.I fatti fanno riferimento al pomeriggio dello scorso tre aprile quando, nella zona del Cospea Village di Terni, tre.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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